Ignacio Buse (35ºATP) vuelve a escena competitiva esta semana y tendrá un nuevo desafío en el circuito ATP. El tenista peruano enfrentará al estadounidense Marcos Giron (86ºATP) este martes 16 de junio de 2026 por la primera ronda del ATP 500 de Queens, torneo que se disputa sobre césped en Londres. A continuación, conoce el horario, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ‘Nacho’.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Marcos Giron HOY por el ATP 500 de Queens?

El partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron está programado para este martes 16 de junio desde las 5:30 a.m. (hora peruana) por la primera ronda del ATP 500 de Queens 2026. El encuentro marcará el estreno del peruano en el tradicional torneo británico de preparación rumbo a Wimbledon.

Buse buscará seguir creciendo en el circuito profesional ante un rival de experiencia como Giron, actual número 86 del mundo y especialista en superficies rápidas. El peruano intentará dar el golpe y avanzar a la siguiente fase del certamen londinense.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Marcos Giron por el ATP 500 de Queens?

El partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron por el ATP 500 de Queens podrá verse EN VIVO a través de Disney+ Premium en Perú y Latinoamérica. El encuentro no será transmitido por señal abierta.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE Ignacio Buse vs Marcos Giron por el ATP 500 de Queens 2026