Por Rogger Fernández

(35ºATP) vuelve a escena competitiva esta semana y tendrá un nuevo desafío en el circuito ATP. El tenista peruano enfrentará al estadounidense Marcos Giron (86ºATP) este martes 16 de junio de 2026 por la primera ronda del , torneo que se disputa sobre césped en Londres. A continuación, conoce el horario, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ‘Nacho’.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Marcos Giron HOY por el ATP 500 de Queens?

El partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron está programado para este martes 16 de junio desde las 5:30 a.m. (hora peruana) por la primera ronda del ATP 500 de Queens 2026. El encuentro marcará el estreno del peruano en el tradicional torneo británico de preparación rumbo a Wimbledon.

Buse buscará seguir creciendo en el circuito profesional ante un rival de experiencia como Giron, actual número 86 del mundo y especialista en superficies rápidas. El peruano intentará dar el golpe y avanzar a la siguiente fase del certamen londinense.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Marcos Giron por el ATP 500 de Queens?

El partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron por el ATP 500 de Queens podrá verse EN VIVO a través de Disney+ Premium en Perú y Latinoamérica. El encuentro no será transmitido por señal abierta.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE Ignacio Buse vs Marcos Giron por el ATP 500 de Queens 2026

  • Torneo: ATP 500 de Queens 2026 (Londres, Inglaterra).
  • Fase: Primera ronda.
  • Superficie: Césped.
  • Rival: Marcos Giron (Estados Unidos).
  • Hora: 5:30 a.m. (hora peruana).
  • Canal TV o streaming: Disney+ Premium.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.