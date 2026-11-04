Ignacio Buse se enfrenta al portugués Nuno Borges este jueves 5 de noviembre de 2026, por los octavos de final del Masters 1000 de París. El tenista peruano llega motivado a este partido tras dar el batacazo en la ronda anterior ante el top 5 del mundo, Daniil Medvédev. ‘Nacho’ eliminó a uno de los favoritos con parciales de 6-4 y 6-4 en un duelo que sacó lo mejor de nuestra raqueta nacional. Ahora, buscará seguir haciendo historia en las canchas de superficie dura bajo techo del París La Défense Arena.

¡PERÚ ES CLAVE! 🇵🇪🔥 ¡TRIUNFAZO de Nacho Buse ante Medvedev en la segunda ronda de #París! 🙌 📺 Mirá el mejor tenis por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus. https://t.co/QxjLnJ7YR5 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 4, 2026

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Nuno Borges?

El partido entre Ignacio Buse y Nuno Borges por los octavos de final del Masters 1000 de París está programado para este jueves 5 de noviembre en la Cancha 1 con horario todavía por confirmar.

México: Por confirmar

Por confirmar Perú, Colombia y Ecuador: Por confirmar

Por confirmar Bolivia y Venezuela: Por confirmar

Por confirmar Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: Por confirmar

Por confirmar España: Por confirmar

¿Qué canal de TV transmite el partido de Ignacio Buse en vivo?

Para todo el Perú y el territorio de Latinoamérica, el encuentro de “Nacho” Buse frente al portugués se podrá ver de forma exclusiva a través de la señal de ESPN. Las señales locales variarán según el operador de cable que tengas contratado.

¿Dónde ver online y por streaming el Ignacio Buse vs. Nuno Borges?

Si prefieres seguir el minuto a minuto desde tu celular, tablet o Smart TV, la plataforma de streaming Disney+ transmitirá el duelo en directo para toda la región. Asimismo, el servicio oficial de la ATP, Tennis TV, contará con la cobertura completa del partido en alta definición.

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