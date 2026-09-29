La primera raqueta nacional Ignacio Buse (35 ATP) disputará la primera ronda del ATP 500 de Pekín 2026. ‘Nacho’ enfrentará a Quentin Halys (50 ATP) en las canchas duras del Beijing Olympic Green Tennis Center, este miércoles 30 de septiembre. En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Quentin Halys?

El partido por la primera ronda del ATP 500 de Pekín 2026 está programado para este miércoles 30 de septiembre de 2026.

Horarios en el mundo para ver el partido de Buse:

Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 PM

9:00 PM Chile, Bolivia, Venezuela: 10:00 PM

10:00 PM Argentina, Uruguay, Paraguay: 11:00 PM

11:00 PM México: 8:00 PM

¿Qué canales transmiten el partido Ignacio Buse vs. Quentin Halys en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro del ATP 500 de Pekín 2026 se podrá seguir de forma exclusiva a través de ESPN y Disney Plus en plataformas digitales y televisión por cable.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Quentin Halys en televisión y streaming?