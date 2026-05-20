Ignacio Buse (57ºATP) vuelve a escena en el circuito mundial con un desafío de alto nivel en el ATP 500 de Hamburgo . El joven tenista peruano se enfrenta al francés Ugo Humbert (34ºATP) por los cuartos de final del torneo, en un duelo que representa una gran oportunidad para seguir sumando experiencia y puntos en el ranking. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario, canal de transmisión y cómo seguirlo en vivo.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Ugo Humbert?

El partido entre Ignacio Buse y Ugo Humbert está programado para las 5:00 a.m. (hora peruana) por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo. Este compromiso se disputará en la arcilla alemana y los hinchas peruanos deberán madrugar para ver en acción al tenista nacional, que busca hacer historia en este certamen.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Ugo Humbert?

El partido entre Ignacio Buse y Ugo Humbert por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo se podrá ver en vivo y en exclusiva por Disney+ en Perú y Latinoamérica. No irá por señal abierta ni por cable tradicional.

Si buscas una alternativa online, también estará disponible en Tennis TV, la plataforma oficial del circuito ATP para seguir el partido por streaming.

Ignacio Buse busca dar el golpe en Hamburgo

El joven tenista peruano afronta uno de los desafíos más importantes de su carrera al competir en un ATP 500. Buse llega a este duelo con un claro envión anímico tras eliminar al checo Jakub Mensik (12º ATP) con parciales de 6-0 y 6-3.

Por su lado, el tenista francés es uno de los más experimentados en el torneo. Es actual número 34 del mundo y llegó a esta instancia tras derrotar al ruso Karen Khachanov.