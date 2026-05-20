Ignacio Buse (57ºATP) tendrá una dura prueba ante Ugo Humbert (34ºATP) por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo, en un duelo clave para seguir avanzando en el torneo. El peruano llega en gran momento y buscará dar otro golpe ante uno de los jugadores más experimentados del circuito. Será un partido exigente, pero también una gran oportunidad para seguir creciendo.

El presente de Ignacio Buse es bueno y ha mostrado un gran nivel en este certamen. Eliminó a Flavio Cobolli (12ºATP) y Jakub Mensik (28ºATP), y ahora está a un partido de meterse entre los cuatro mejores del torneo. A continuación, revisa a qué hora juegan, cuándo es el partido y dónde ver la transmisión.

¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs Ugo Humbert?

Ignacio Buse jugará ante Ugo Humbert este jueves 21 de mayo por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo, en un duelo clave para seguir avanzando en el torneo. Será una prueba de alto nivel para el peruano, que enfrentará a un rival experimentado como Humbert en busca de un lugar en semifinales.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Ugo Humbert?

El partido entre Ignacio Buse y Ugo Humbert todavía no está confirmado por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo. Este compromiso se disputará en la arcilla alemana y los hinchas peruanos deberán madrugar para ver en acción al tenista nacional, que busca hacer historia en este certamen.

¿En qué canal ver Ignacio Buse vs Ugo Humbert?

El partido entre Ignacio Buse y Ugo Humbert por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo no irá por señal de TV abierta ni cable tradicional en Perú. La transmisión oficial será exclusivamente vía Disney+, plataforma que tiene los derechos del torneo para Latinoamérica y permitirá seguir el encuentro en vivo por streaming.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs Ugo Humbert online?

Si quieres ver Ignacio Buse vs Ugo Humbert online en Perú y Latinoamérica, la transmisión oficial será a través de Disney+, plataforma que cuenta con los derechos del ATP 500 de Hamburgo en streaming. Solo necesitas una suscripción activa para seguir el partido en vivo desde celular, Smart TV, tablet o computadora.

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