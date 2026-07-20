Ignacio Buse (35° del ranking ATP) comenzará su participación en el Abierto de Generali 2026 cuando enfrente al checo Vit Kopriva (64° ATP) este lunes 20 de julio, por la primera ronda del ATP 250 que se disputa en Kitzbühel, Austria. El tenista peruano buscará arrancar con una victoria en uno de los torneos sobre polvo de ladrillo más tradicionales del circuito, luego de su paso por Wimbldon y Gstaad.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Vit Kopriva HOY por el Abierto de Generali 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Vit Kopriva está programado para este lunes 20 de julio en el Center Court del Kitzbühel Tennis Club. El encuentro comenzará no antes de las 8:50 a.m. (hora de Perú), equivalente a las 15:50 horas de Austria, por la primera ronda del certamen.

Buse afrontará un duro reto frente al experimentado tenista checo, con quien ya se enfrentó esta temporada en el ATP de Mallorca, donde Kopriva se quedó con la victoria. Ahora, el peruano intentará tomarse la revancha y avanzar a los octavos de final del torneo austríaco.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Vit Kopriva HOY?

El partido entre Ignacio Buse y Vit Kopriva podrá verse EN VIVO para Perú y Latinoamérica a través de Disney+ Premium, plataforma que transmite los torneos ATP del circuito profesional. En algunos países también estará disponible mediante Tennis TV, el servicio oficial de streaming de la ATP.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE Ignacio Buse vs. Vit Kopriva