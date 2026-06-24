Ignacio Buse (34º ATP) vuelve a escena y afrontará un nuevo desafío en el circuito profesional. El tenista peruano enfrentará al checo Vit Kopriva (68ºATP) este miércoles 24 de junio de 2026 por la segunda ronda del ATP 250 de Mallorca, torneo que se disputa sobre césped en España y que será la última competencia de preparación antes de Wimbledon 2026, el tercer Grand Slam de la temporada. A continuación, conoce el horario, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ‘Nacho’.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Vit Kopriva HOY por el ATP 250 de Mallorca?

El partido entre Ignacio Buse y Vit Kopriva está programado para este miércoles 24 de junio desde las 5:30 a.m. (hora peruana), no antes, por la primera ronda del ATP 250 de Mallorca 2026. El encuentro se disputará en la cancha central del Mallorca Country Club, en Santa Ponsa, España.

Buse buscará continuar con su crecimiento en el circuito ante uno de los jugadores más destacados de los últimos años. El peruano tendrá enfrente a Tsitsipas, un tenista con amplia experiencia en torneos de alto nivel y especialista en superficies rápidas.

El duelo representa una nueva oportunidad para ‘Nacho’ de sumar rodaje antes de su participación en Wimbledon 2026. El torneo de Mallorca será la última parada competitiva antes del tercer Grand Slam del año, donde el peruano llegará como uno de los protagonistas tras conseguir ser sembrado.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Vit Kopriva por el ATP 250 de Mallorca?

El partido entre Ignacio Buse y Vit Kopriva por la segunda ronda del ATP 250 de Mallorca podrá verse EN VIVO a través de Disney+ Premium en Perú y Latinoamérica. El encuentro no contará con transmisión por señal abierta.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE Ignacio Buse vs Vit Kopriva por el ATP 250 de Mallorca 2026