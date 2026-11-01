El partido entre Ignacio Buse y Zizou Bergs se disputa este lunes 2 de noviembre de 2026 por la primera ronda del Masters 1000 de París. El encuentro está programado en la cancha 2 de la París La Défense Arena, en Francia. El duelo comenzará desde las 5:00 a. m. (hora peruana). ¿Dónde ver el partido EN VIVO? ESPN y Disney+ transmitirán el encuentro para Perú y el resto de Sudamérica.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Zizou Bergs en Perú?

El encuentro entre el tenista peruano y el belga está programado para este lunes 2 de noviembre desde las 5:00 a. m., hora peruana. El partido se disputará en la cancha 2 de la París La Défense Arena.

Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 a. m.

5:00 a. m. Bolivia y Venezuela: 6:00 a. m.

6:00 a. m. Argentina, Uruguay, Chile y Brasil: 7:00 a. m.

7:00 a. m. España: 11:00 a. m.

El horario corresponde a la programación establecida para el encuentro y podría sufrir modificaciones dependiendo de la duración de los partidos previos.

¿Qué canal transmite Ignacio Buse vs. Zizou Bergs EN VIVO?

La transmisión del partido entre Ignacio Buse y Zizou Bergs estará disponible para Perú y el resto de Sudamérica a través de ESPN y Disney+. Los aficionados podrán seguir el encuentro por televisión y streaming, de acuerdo con la disponibilidad de la señal en cada país.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Zizou Bergs ONLINE?

Para ver el partido de Ignacio Buse vs. Zizou Bergs ONLINE, los usuarios podrán acceder a Disney+, donde estará disponible la transmisión deportiva de ESPN. También se podrá consultar la programación de la plataforma para confirmar el acceso al encuentro.