Buse y el día después de la épica con Perú en la Davis: cinco torneos en Europa y qué le falta para ser top 100

El día después de la hazaña de Perú en la Copa Davis todavía conserva esa alegría. La sonrisa permanece, el orgullo se toca y ilusión incrementa. Clasificar a los ‘Qualifiers’ nos deja satisfechos y expectantes, pero siempre queriendo más. Para Ignacio Buse significa lo mismo, pues es el rostro del éxito actual del tenis peruano. Y en medio de esa vorágine de felicitaciones y muestras de cariño que recibe, ‘Nacho’ hizo una pausa para comer su pan con chicharrón y encarar la gira Europa que viene, buscando el Top 100.

“Voy a aprovechar un par de días aquí”, soltó Buse en conferencia de prensa. Lo tiene merecido, porque la victoria sobre Portugal le permite el respiro que estaba buscando en una temporada intensa. Llegar desde la qualy al cuadro principal del US Open fue agotador. Y ni qué decir del título conseguido en el Challenger 125 de Sevilla, antes de convertirse en el héroe de la Copa Davis. Pero así son las cosas.

‘Nacho’ pasa tiempo con su familia, sus amigos cercanos y su pan con chicharrón. Hoy mundialmente conocido como el mejor desayuno del mundo gracias a Ibai, nuestro tenista es también preso de su sabor. Reside en España, pero cada vez que pisa el Perú aprovecha para disfrutar de un desayuno de campeones.

“Yo, sinceramente, soy muy feliz con mi pan con chicharrón y siempre que voy a Perú, me encanta. Y también le meto tamalito verde, tamalito naranjita. Todos esos me encantan”, confesó en el canal de Youtube, Breakpoint.

¿Qué torneos vienen para Ignacio Buse?

Una pausa para recargar energías es necesario, incluso, en tenistas de élite como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Sirve, sobre todo, a puertas de una agenda recargada que tocará disputar en Europa. Buse ya tiene todo planificado por escrito, pero también mentalizado en su próximo objetivo: meterse al Top 100 del ranking ATP.

En teoría, son cinco torneos a los que ‘Nacho’ apunta asistir. Tras el breve descanso en Lima, viajará esta semana a España y desde allí planificará su ruta de competencia: cuatro challengers y un torneo ATP (quizá el más importante de los elegidos).

Los destinos son Portugal, España, Italia y Austria. La primera parada será el Challenger de Lisboa, que se llevará a cabo del 22 al 28 de septiembre. Luego, estará en el Challenger de Braga, del 29 al 5 de octubre, donde Buse es el tercer mejor clasificado.

Torneo Fecha Challenger Lisboa 22-28 de septiembre Challenger Braga 29 de septiembre al 5 de octubre Challenger Valencia 6-12 de octubre Challenger Olbia 12-19 de octubre ATP 500 Viena 20-26 de octubre

Tras ello, vendrá el Challenger de Valencia, del 6 al 12 de octubre, un torneo que marcará el retiro del histórico Albert Ramos. El tenista español pondrá punto final a 18 años de carrera, tras conseguir cuatro títulos ATP y haberse convertido en el número 17 del mundo.

El Challenger 125 de Olbia sería la siguiente parada para Buse. La competencia se desarrollará del 12 al 19 de octubre, en Italia. Y la última parada de este tour europeo finalizaría en el ATP 500 de Viena, quizá el objetivo más grande del peruano y donde competirá desde la qualy. Este iniciará desde el 20 de octubre.

“El objetivo a fin de año es estar dentro del top 100. Esto te puede jugar a favor o en contra. Trato de no pensar mucho en eso, trato de entrar a la cancha y jugar. Es difícil, sinceramente. Cuando no pienso mucho en lo que va a involucrar una victoria o una derrota, creo que juego más libre y mejor”, apunta Buse.

Todo sabemos que el Top 100 caerá por su propio peso.

