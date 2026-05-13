Resumen

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Los jóvenes tenistas peruanos afinan detalles en Barcelona bajo la mirada del histórico extenista nacional de cara al Grand Slam francés. (Foto: Tenis al Máximo)
Los jóvenes tenistas peruanos afinan detalles en Barcelona bajo la mirada del histórico extenista nacional de cara al Grand Slam francés. (Foto: Tenis al Máximo)
Por Redacción EC

Luis Horna ilusionó al tenis peruano con una imagen compartida en sus historias de Instagram. El exdeportista apareció junto a Ignacio Buse y Gonzalo Bueno en el TEC de Barcelona, en plena preparación rumbo a Roland Garros 2026.

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