Luis Horna ilusionó al tenis peruano con una imagen compartida en sus historias de Instagram. El exdeportista apareció junto a Ignacio Buse y Gonzalo Bueno en el TEC de Barcelona, en plena preparación rumbo a Roland Garros 2026.

‘Nacho’ Buse (60º ATP) llegará al torneo parisino atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. El peruano logró meterse directamente al cuadro principal gracias a sus recientes actuaciones en el circuito Challenger, donde sumó importantes victorias y escaló posiciones en el ranking ATP durante las últimas semanas.

Nacho Buse y Gonzalo Bueno entrenan con Lucho Horna rumbo a Roland Garros 2026.

Por su parte, Gonzalo Bueno (184º ATP) disputará la qualy de Roland Garros con la ilusión de meterse al cuadro principal. El tenista nacional también viene teniendo una temporada positiva en torneos Challenger y Futures, mostrando regularidad sobre polvo de ladrillo, superficie en la que mejor se siente dentro del circuito.

La presencia de Lucho Horna junto a las dos principales promesas del tenis peruano despertó entusiasmo entre los hinchas. El recuerdo del histórico título de dobles que conquistó en Roland Garros 2008 sigue muy presente y ahora muchos sueñan con ver a Buse y Bueno dando pelea en el Grand Slam más importante sobre arcilla.

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