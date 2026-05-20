Ignacio Buse atraviesa la mejor semana de su carrera profesional y continúa sorprendiendo en el circuito ATP. El joven tenista peruano logró instalarse en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo y quedó muy cerca de alcanzar la mejor posición de su trayectoria en el ranking mundial.

El peruano enfrentará este jueves 21 de mayo al francés Ugo Humbert, actual número 34 del mundo, en un duelo que podría seguir marcando un antes y un después en su carrera. El partido se disputará en el primer turno de la cancha principal del torneo desde las 12:00 p.m. de Alemania (5:00 a.m. en Perú).

Ignacio Buse. (Foto: Getty Images)

El tenista nacional llega motivado tras sumar cuatro victorias consecutivas en Hamburgo, resultados que le permitieron asegurar virtualmente su ingreso al puesto 45 del ranking ATP, la mejor ubicación de toda su carrera profesional. Uno de los triunfos más resonantes del peruano fue ante el italiano Flavio Cobolli, actual campeón defensor del certamen y número 12 del mundo.

La intensidad y consistencia, claves del crecimiento de Buse

Tras su histórica presentación en Hamburgo, Ignacio Buse explicó cuál considera que ha sido el principal factor detrás de su notable evolución en las últimas semanas. En declaraciones brindadas a la web oficial de los Juegos Olímpicos, el peruano destacó la importancia del trabajo constante durante los entrenamientos.

“Llevo cinco semanas entrenando muy, muy bien. Desde Barcelona creo que he tenido un plus en intensidad y consistencia”, señaló.

Actualmente, Buse trabaja en el TEC Carles Ferrer Salat de Barcelona junto a su equipo conformado por Juan Lizariturry, Gabriel “Gabo” Urpí y el preparador físico Daniel Cardeñoso.

Además, el tenista peruano dejó clara su filosofía de trabajo: “Estoy convencido de que esa intensidad es el camino para seguir mejorando”.

Ignacio Buse

Más allá de los resultados, Buse aseguró que su principal objetivo está centrado en el crecimiento personal y deportivo dentro de cada partido. “Quiero ganar todos los partidos, pero trato de concentrarme en lo que hago y mejorar mientras juego. Creo que los resultados simplemente llegan”, explicó el peruano.

Ahora, el peruano tendrá una dura prueba frente a Ugo Humbert, jugador que actualmente ocupa el puesto 34 del ranking ATP y que llegó a ser número 13 del mundo en 2024.