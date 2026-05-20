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Ignacio Buse hace historia en Hamburgo y apunta al top 45 del ranking ATP. Foto: olympics.com
Ignacio Buse hace historia en Hamburgo y apunta al top 45 del ranking ATP. Foto: olympics.com
Por Redacción EC

Ignacio Buse atraviesa la mejor semana de su carrera profesional y continúa sorprendiendo en el circuito ATP. El joven tenista peruano logró instalarse en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo y quedó muy cerca de alcanzar la mejor posición de su trayectoria en el ranking mundial.

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