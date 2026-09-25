Ignacio Buse, tenista peruano. Foto: Getty Images
Ignacio Buse, tenista peruano. Foto: Getty Images
Por Redacción EC

Ignacio Buse sigue ganando presencia en el tenis internacional. El peruano fue incluido como reserva del Team World para la Laver Cup 2026, cuya edición se disputará del 25 al 27 de septiembre en Londres.

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