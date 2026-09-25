Ignacio Buse sigue ganando presencia en el tenis internacional. El peruano fue incluido como reserva del Team World para la Laver Cup 2026, cuya edición se disputará del 25 al 27 de septiembre en Londres.

El peruano fue presentado por la ATP como un “suplente de lujo” y quedó como la última incorporación del Team World para esta edición de la Laver Cup.

El peruano Ignacio Buse, entre los integrantes del Team World para la Laver Cup 2026. Foto: @ATPTour_ES

Buse permanecerá preparado ante cualquier eventualidad que pueda modificar la formación del equipo durante la competencia. Su inclusión le permitirá, además, compartir el torneo con algunos de los principales nombres del circuito internacional.

La ATP destacó al peruano dentro de la nómina y señaló:

“El sudamericano acompañará a una nómina de jugadores con un objetivo claro: revalidar el trofeo conquistado un año atrás en San Francisco. Ignacio Buse aportará su granito de arena al equipo titular formado por Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Alexander Bublik, Learner Tien y Brandon Nakashima, bajo la batuta del capitán Andre Agassi y el vicecapitán Patrick Rafter”.

Andre Agassi lidera al Team World

El Team World tendrá como capitán a Andre Agassi, una de las grandes figuras históricas del tenis mundial. El extenista estadounidense estará acompañado por Patrick Rafter como vicecapitán.

La formación titular está integrada por Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Brandon Nakashima, Francisco Cerúndolo, Alexander Bublik y Learner Tien.

En esta nómina también aparece Ignacio Buse, quien figura como reserva y queda a disposición del equipo durante la competencia.

Team World buscará repetir el título

La Laver Cup 2026 enfrentará nuevamente a representantes de Europa y el resto del mundo. El Team World llegará con el objetivo de defender el trofeo obtenido un año atrás en San Francisco.

Para Buse, su inclusión representa una nueva oportunidad de ganar experiencia junto a jugadores destacados del circuito ATP y continuar ganando protagonismo en el tenis internacional.

Team World para la Laver Cup 2026

Capitán: Andre Agassi

Vicecapitán: Patrick Rafter

Integrantes: Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Brandon Nakashima, Francisco Cerúndolo, Alexander Bublik y Learner Tien

Reserva: Ignacio Buse

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