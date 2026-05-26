Resumen

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Ignacio Buse venció 2-0 a Lorenzo Sonego por el Masters 1000 de Roma. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse venció 2-0 a Lorenzo Sonego por el Masters 1000 de Roma. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El tenista peruano Ignacio Buse atraviesa el mejor momento de su carrera. Luego de conquistar el ATP 500 de Hamburgo y debutar en Roland Garros, el joven deportista reveló que ahora también tiene un importante objetivo fuera de las canchas: impulsar la masificación del tenis en el Perú.

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