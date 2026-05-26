El tenista peruano Ignacio Buse atraviesa el mejor momento de su carrera. Luego de conquistar el ATP 500 de Hamburgo y debutar en Roland Garros, el joven deportista reveló que ahora también tiene un importante objetivo fuera de las canchas: impulsar la masificación del tenis en el Perú.

El peruano explicó que busca desarrollar un proyecto que permita acercar este deporte a distintas regiones del país, especialmente en zonas donde el acceso al tenis es limitado. “Es un proyecto que me gustaría poner en marcha en Perú de poder masificar el deporte, llevar el tenis a regiones pobres, no necesariamente en Lima, en colaboración con las autoridades y empresas privadas, que van a poner su granito de arena”, señaló.

Ignacio Buse vs. Andrey Rublev se enfrentaron por la primera ronda de Roland Garros. (Foto: Getty Images)

Durante sus declaraciones, Buse reconoció que en el país todavía existe la percepción de que el tenis es una disciplina exclusiva para sectores con mayores recursos económicos, algo que desea cambiar con este proyecto.

El joven tenista puso como ejemplo el impacto que tuvo Gustavo Kuerten en Brasil, donde ayudó a popularizar el tenis a nivel nacional. “En Perú, el tenis es percibido como un deporte de ricos y quiero que se extienda, como sucedió con ‘Guga’”, comentó.

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Ignacio Buse habló tras su debut en Roland Garros

Las declaraciones del peruano llegaron luego de su participación en Roland Garros, donde enfrentó al ruso Andrey Rublev en un partido que dejó buenas sensaciones pese a la derrota. La actuación de Ignacio Buse recibió comentarios positivos, especialmente porque llegó al Grand Slam apenas un día después de disputar la final del ATP 500 de Hamburgo.

El tenista nacional confesó que el desgaste físico influyó en su rendimiento y aseguró que algunos días más de recuperación pudieron cambiar el panorama del partido.

“Si hubiese tenido algún día más de descanso hubiese estado mejor. Me habría gustado poder encontrarme mejor, tener mejores sensaciones. No las tuve, solo en el cuarto set. Era un torneo que me hacía mucha ilusión”, afirmó.

Pese al importante salto que dio en el circuito ATP, Ignacio Buse aseguró que todavía está asimilando todo lo conseguido recientemente. Asimismo, indicó que disputar por primera vez Roland Garros fue una experiencia especial.

“Es mi primer Roland Garros y me quedo con la experiencia de que en el cuarto pude disfrutarlo”, comentó el tenista.

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