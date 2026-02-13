Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Peugeot Asia Open 2026, con la organización de El Comercio e IGMA Sports, iniciará este viernes 13 de febrero.
La Peugeot Asia Open 2026, con la organización de El Comercio e IGMA Sports, iniciará este viernes 13 de febrero.
Por Redacción EC

¡Ya está todo listo! La inauguración de la Peugeot Asia Open 2026 se llevará a cabo este viernes 13 de febrero en la playa del Golf (Asia), a partir de las 5:00 p.m. El certamen, organizado por El Comercio e Igma Sports contará con la presencia de sus representantes, activaciones y más actividades para una gala soñada en la que familiares y deportistas disfruten de un ambiente festivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Inauguración Peugeot Asia Open 2026 en vivo: cuándo es, a qué hora y en dónde se puede ver
Tenis

Inauguración Peugeot Asia Open 2026 en vivo: cuándo es, a qué hora y en dónde se puede ver

Chirinos y Bravo vs. Choclot y Wong en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026
Tenis

Chirinos y Bravo vs. Choclot y Wong en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026

Cerna y Summers vs. Torres y Málaga en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026
Tenis

Cerna y Summers vs. Torres y Málaga en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026

Bermundez e Indacochea vs. Carrillo Pinto y Castañeda en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026
Tenis

Bermundez e Indacochea vs. Carrillo Pinto y Castañeda en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026