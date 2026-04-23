Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Insólito: Nadal, Sinner, Bellingham y Courtois protagonizan partido de tenis en el Bernabéu | VIDEO
Insólito: Nadal, Sinner, Bellingham y Courtois protagonizan partido de tenis en el Bernabéu | VIDEO
Por Redacción EC

El estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, dejó por un momento el césped para convertirse en una cancha de tenis y albergar un partido de exhibición con protagonistas de lujo: Rafael Nadal, Jannik Sinner, Jude Bellingham y Thibaut Courtois. Como si fuera poco, Florentino Pérez asumió como juez de silla en una jornada que rápidamente se volvió viral.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.