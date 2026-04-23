Insólito: Nadal, Sinner, Bellingham y Courtois protagonizan partido de tenis en el Bernabéu | VIDEO

El estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, dejó por un momento el césped para convertirse en una cancha de tenis y albergar un partido de exhibición con protagonistas de lujo: Rafael Nadal, Jannik Sinner, Jude Bellingham y Thibaut Courtois. Como si fuera poco, Florentino Pérez asumió como juez de silla en una jornada que rápidamente se volvió viral.

El evento formó parte de las actividades del Madrid Open 2026, que apostó por llevar el tenis a escenarios no tradicionales. En ese contexto, el Bernabéu acogió una exhibición privada —sin público ni venta de entradas— en la que figuras del deporte compartieron pista durante varios minutos.

Sobre la cancha improvisada, instalada en pleno campo de juego, se vivieron momentos distendidos. Primero pelotearon Bellingham y Courtois, dos futbolistas con afición por el tenis, antes de sumarse Nadal y el número uno del mundo, Sinner.

Por otro lado, la imagen del presidente del club blanco en la silla arbitral terminó de completar una postal tan inesperada como histórica en uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

Más allá del carácter simbólico, la exhibición dejó claro el alcance global del Madrid Open y su capacidad para innovar. La iniciativa, que une disciplinas y figuras de primer nivel, refuerza la idea de que el deporte también puede ser espectáculo y conexión entre distintas audiencias.

😳 ¡Parece IA... pero ES REAL!



🎾 Partido de tenis entre Nadal, Sinner, Bellingham y Courtois... y con Florentino de juez de silla.



Vía 'mutua madrid open' pic.twitter.com/MWPCOqrqy4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 23, 2026

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