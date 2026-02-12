Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jabiles y Grazziani vs. Moebius y Candela García Calderón en vivo se enfrentan por la fecha 1 de la Peugeot Asia Open 2026. Sigue todos los detalles del partido que organiza El Comercio e IGMA Sports.
Jabiles y Grazziani vs. Moebius y Candela García Calderón en vivo se enfrentan por la fecha 1 de la Peugeot Asia Open 2026. Sigue todos los detalles del partido que organiza El Comercio e IGMA Sports.
Por Redacción EC

Rachel Jabiles y Vanessa Grazziani vs Úrsula Moebius y María Candela García Calderón EN VIVO se enfrentan en la playa del Golf por la fecha 1 del Grupo B de la Categoría Damas de la Peugeot Asia Open 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 13 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m. en la Cancha 3. ¿Dónde ver? El resumen del partido lo podrás ver en El Comercio, acompañada por una galería.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Chirinos y Bravo vs. Choclot y Wong en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026
Tenis

Chirinos y Bravo vs. Choclot y Wong en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026

Cerna y Summers vs. Torres y Málaga en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026
Tenis

Cerna y Summers vs. Torres y Málaga en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026

Bermundez e Indacochea vs. Carrillo Pinto y Castañeda en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026
Tenis

Bermundez e Indacochea vs. Carrillo Pinto y Castañeda en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026

Diaz Acosta y Ludmann vs. Castagnola y Villarán en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026
Tenis

Diaz Acosta y Ludmann vs. Castagnola y Villarán en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026