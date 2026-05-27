Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El tenista checo logró una victoria pírrica ante Navone tras casi cinco horas de juego en Roland Garros.
El tenista checo logró una victoria pírrica ante Navone tras casi cinco horas de juego en Roland Garros.
Por Redacción EC

Tendido en el suelo por el extenuante calor y por una lesión en la pierna que lo dejó cojo en el desempate, el checo Jakub Mensik, vigésimo séptimo jugador del mundo, tuvo que llegar hasta la séptima bola de partido para tumbar al argentino Mariano Navone, trigésimo octavo, en una batalla épica que duró 4 horas y 41 minutos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.