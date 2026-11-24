El tenista italiano Jannik Sinner fue operado este martes de la rodilla derecha en Finlandia y afrontará un proceso de recuperación que podría extenderse aproximadamente tres meses. Este plazo pone en serio riesgo su participación en el Abierto de Australia 2027, el primer Grand Slam de la próxima temporada, donde buscaría defender sus anteriores títulos.

La intervención quirúrgica estuvo a cargo del especialista finlandés Lasse Lempainen y se desarrolló según lo previsto, de acuerdo con información difundida por medios locales. Las estimaciones iniciales apuntan a que el actual tenista italiano necesitará varios meses para recuperarse antes de volver a competir.

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Jannik Sinner fue operado de la rodilla derecha: ¿qué lesión tiene?

El procedimiento realizado en Finlandia consistió en un alargamiento de la cintilla iliotibial, una estructura tendinosa que recorre la parte externa del muslo hasta la rodilla.

Sinner, de 25 años, arrastra una tendinopatía en la zona externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial. Se trata de una lesión por sobrecarga que puede afectar a deportistas expuestos a movimientos repetitivos, cambios de dirección y frenadas de alta intensidad, características habituales del tenis.

Lempainen, especialista en lesiones musculares y tendinosas de deportistas de élite, había examinado al italiano durante el último fin de semana en Milán. Después de esa evaluación, el jugador y su equipo decidieron recurrir a la cirugía, luego de varias semanas de tratamientos y consultas con distintos especialistas para intentar evitar la intervención.

El tenista Jannik Sinner. Foto: EFE/EPA/Neil Hall

¿Jannik Sinner se perderá el Australian Open 2027?

La recuperación estimada de aproximadamente tres meses complica seriamente las posibilidades de que Sinner dispute el Abierto de Australia, programado para enero de 2027.

El italiano había señalado este torneo como su principal objetivo para regresar a la competición. Sin embargo, los plazos previstos después de la operación hacen poco probable que llegue en condiciones para participar en el primer Grand Slam del año.

La posible ausencia representa un golpe importante para el certamen australiano, considerando que Sinner conquistó las dos últimas ediciones que disputó, en 2024 y 2025.

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