Jannik Sinner se baja de Cincinnati por lesión y enciende las alarmas antes del US Open. (Foto: ATP)
Jannik Sinner se baja de Cincinnati por lesión y enciende las alarmas antes del US Open. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Jannik Sinner finalmente no estará en el Masters 1000 de Cincinnati. El número uno del ranking ATP confirmó su baja debido a las molestias que arrastra en la rodilla derecha, una situación que ya había generado preocupación durante los últimos días y que ahora obliga al italiano a modificar su preparación de cara al US Open.

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