Jannik Sinner finalmente no estará en el Masters 1000 de Cincinnati. El número uno del ranking ATP confirmó su baja debido a las molestias que arrastra en la rodilla derecha, una situación que ya había generado preocupación durante los últimos días y que ahora obliga al italiano a modificar su preparación de cara al US Open.

“Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del Masters 1000 de Cincinnati. Mi rodilla derecha me ha estado dando problemas y, aunque hemos estado trabajando duro con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir”, explicó Sinner en un comunicado.

La ausencia representa un duro golpe para Cincinnati, que en cuestión de días perdió a sus dos grandes figuras. Carlos Alcaraz ya había anunciado que tampoco disputaría el torneo debido a su proceso de recuperación de la muñeca derecha. Así, los dos principales referentes del circuito llegarán al US Open sin haber tenido participación en Cincinnati.

Jannik Sinner se baja de Cincinnati por lesión y enciende las alarmas antes del US Open | Crédito: @janniksin / Instagram

Para Sinner, además, el problema tiene una consecuencia deportiva importante. El italiano no disputa un encuentro oficial sobre pista dura desde marzo, cuando conquistó el Masters 1000 de Miami. Ahora deberá centrar su preparación en la recuperación y confiar en que las próximas semanas sean suficientes para recuperar completamente la rodilla.

El equipo de Sinner todavía no ha precisado el diagnóstico exacto ni el alcance de la lesión. Mientras tanto, el tenista continuará con su proceso de recuperación y fisioterapia en Italia, con el objetivo de llegar a Nueva York en condiciones. El US Open comenzará el 23 de agosto y el gran interrogante ahora es si el número uno del mundo podrá competir con plenas garantías físicas.

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