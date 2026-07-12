La gran final masculina de Wimbledon 2026 ya está definida. El italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev se enfrentarán este domingo 12 de julio en la cancha central del All England Club para definir al nuevo campeón del tercer Grand Slam de la temporada. El número uno del mundo buscará ampliar su dominio en el circuito, mientras que Zverev intentará conquistar el título más importante de su carrera sobre césped.

Sinner llega a la definición tras eliminar en semifinales a Novak Djokovic con una sólida actuación, mientras que Zverev aseguró su boleto luego de superar una exigente llave en Londres. El historial favorece ampliamente al italiano, quien domina los enfrentamientos recientes entre ambos y parte como favorito para quedarse con el trofeo.

¿A qué hora juegan Jannik Sinner vs. Alexander Zverev HOY por Wimbledon 2026?

Jannik Sinner y Alexander Zverev disputan hoy, domingo 12 de julio, la final masculina de Wimbledon 2026.

Horario por país:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a. m.

10:00 a. m. México: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Argentina, Uruguay y Paraguay: 12:00 p. m.

12:00 p. m. España: 5:00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Jannik Sinner vs. Alexander Zverev HOY por Wimbledon 2026?

La final de Wimbledon 2026 entre Jannik Sinner y Alexander Zverev se puede ver EN VIVO en los siguientes canales y plataformas:

Perú: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Latinoamérica: ESPN y Disney+ (según el país).

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE Jannik Sinner vs. Alexander Zverev por Wimbledon 2026