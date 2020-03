Para Jelena Dokic, la Guerra de los Balcanes no es algo que lo aprendió en los libros de historia: ella lo vivió en persona. Pese a que use pasaporte australiano en la actualidad, Dokic nació en Osijek, Croacia. Y hace poco ha compartido su indignación con la actitud de las personas durante la pandemia ocasionada por el coronavirus.

Ella recordó los tiempos que vivió durante la Guerra de los Balcanes, donde su familia no encontraba los alimentos y condiciones para poder sobrevivir.

“Esto es absolutamente horrible e innecesario. No sé si estoy enfadada o triste. Vi la guerra y fui una refugiada en más de una ocasión. Vi de primera mano que en las tiendas no había comida. No era porque la gente comprara mucho, era porque no la había en todo el país”, escribió.

Para la extenista, la reacción de las personas respecto al abastecimiento de productos de primera necesidad por parte de la población le parece exagerado.

Jelena Dokic en una imagen del 2002. (AFP).

“Lo que está ocurriendo es indecoroso, grosero, muy desagradable y ejemplo de codicia. Recuerdo a gente que no comía durante días, niños que esperaban una rebanada de pan, familias sin electricidad viviendo a 20 grados bajo cero. Estamos en un período difícil e impredecible. Pero hay alimentos y suministros más que suficientes para los próximos años. Es una broma que haya gente comprando para meses. Lo que muestran es su codicia, su egoísmo. Deberían pensar que hay gente que lo necesita de verdad , más vulnerables. Lo que deberían hacer es ayudar”, dijo.

Sin embargo, envió un mensaje alentador para poder superar la pandemia. “Dejemos de ser egoístas y unámonos para superar esto. Lo haremos. Hay que ayudar en vez de pelearse en los supermercados”, finalizó.

