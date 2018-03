Juan Martín Del Potro en Miami: "Físicamente tampoco me sobra mucho"

Juan Martín del Potro lleva 15 victorias consecutivas y busca el título en el Masters 1000 de Miami este viernes cuando enfrente al estadounidense John Isner.

El tenista argentino se refirió a su increíble racha de resultados con los títulos de Acapulco e Indian Wells en esta primera parte del año. Ahora buscará la corona de Miami.

"Cuando uno va ganando tantos partidos, es muy linda la sensación que un jugador tiene", dijo.

Además, se refirió al trajín producido por los partidos tan seguidos que le ha tocado disputar, y sobre todo a la exigencia de los mismos por la envergadura de sus rivales.

"Físicamente tampoco me sobra mucho, y estoy sintiendo todos los partidos que vengo jugando. Pero son cosas lindas que siempre quiero que me pasen, y no ocurren muy seguido".

Finalmente, se refirió su presente en el Masters de Miami, y lo a gusto que se siente en el torneo.

"Sé que esta será la última vez en Key Biscayne, y creo que jugar aquí hace que sea un torneo especial para los jugadores sudamericanos, y básicamente para mi", añadió sonriente.