Juan Martín Del Potro, sin problemas para derrotar a David Goffin por el Masters 1000 de Roma

Juan Martín Del Potro venció sin problemas a David Goffin por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. El Argentino se mostró recuperado de su lesión de rodilla y tuvo una gran exhibición para derrotar al francés en dos sets (6-4, 6-2).



El deportista de Tandil Jugará por la tarde los octavos de final.

Del Potro juega esta semana en el Masters 1000 de Roma como parte de la preparación para Roland Garros, su tercer torneo en lo que va de la temporada.

Del Potro, número 9 del ránking ATP, se estrenó en la tierra batida romana, donde fue dos veces cuartofinalista (2009 y 2017), con un autoritario triunfo sellado en una hora y 19 minutos de partido.

El jugador de Tandil, de 30 años, había perdido el año pasado en Roma contra el propio Goffin, en un duelo en el que tuvo que retirarse por problemas físicos cuando iba ganando 5-4 en el segundo set, tras perder el primero 6-4. En esa misma campaña, también cayó ante Goffin en Cincinnati.

Del Potro vs. David Goffin: horarios* del partido



México - 05:40 a.m.

Ecuador - 05:40 a.m.

Perú - 05:40 a.m.

Colombia - 05:40 a.m.

Bolivia - 06:40 a.m.

Chile - 06:40 a.m.

Paraguay - 06:40 a.m.

Argentina - 07:40 a.m.

Uruguay - 07:40 a.m.

España - 12:40 p.m.



*: horario estimado

David Goffin y Juan Martín del Potro reeditarán el duelo de la pasada edición del Masters 1000 de Roma, en la que el argentino tuvo que retirarse a causa de una lesión, cuando el marcador indicaba un 6-2 a favor del europeo en el primer set y un 5-4 para el argentino, en el segundo.



"Para ser honesto, no estoy buscando un buen resultado en el torneo. Solo quiero sentirme bien en la cancha, y ese será mi mejor momento de este torneo. No importa ganar ahora mismo porque estoy comenzando a jugar otra vez", afirmó Del Potro en la previa.

Juan Martín del Potro, uno de los jugadores más queridos por el público italiano, solo ganó una vez en cuatro ocasiones contra David Goffin. Su único triunfo se remonta a Basilea 2016 en segunda ronda.

Vale decir que Del Potro ya hizo su debut en el Masters 1000 de Roma este martes. El sudamericano participó en dobles con el uruguayo Pablo Cuevas, y perdieron ante la pareja conformada por Marc López y Karen Khachanov.

Con información de EFE