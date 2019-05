Juan Martín Del Potro vs. Jordan Thompson EN VIVO ONLINE vía ESPN: juegan por Roland Garros

Del Potro vs. Thompson EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el duelo entre ambos tenistas que se disputará este sábado, desde las 7:15 de la mañana (hora peruana), por la tercera ronda de Roland Garros. La transmisión estará a cargo de ESPN.

Juan Martín Del Potro vs. Jordan Thompson | Horarios del partido

07:15 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

08:15 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

09:15 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

13:15 horas - Reino Unido

14:15 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Juan Martín del Potro, noveno del ránking ATP, buscará su clasificación a octavos de final ante el australiano Jordan Thompson (69º), un rival teóricamente asequible.

El tenista argentino, semifinalista del torneo el año pasado, requirió casi cuatro horas en la instancia previa para superar en cinco sets —5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 6-2— al japonés Yoshihito Nishioka.

Juan Martín del Potro viene de eliminar a Yoshihito Nishioka en un complicado duelo, mientras que Jordan Thompson se impuso a Ivo Karlovic. (Foto: AFP)

El octavo cabeza de serie en París quedó con marca de 8-10 en partidos a cinco sets en su carrera, pero no fue sencillo.

Del Potro recibió tratamiento tras sufrir un resbalón en el primer set, temiéndose un recrudecimiento de la lesión en la rodilla derecha que sufrió en octubre y que le ha impedido jugar casi todo esta temporada. Sin embargo, se impuso a "un combate mental".

"Resbalé y perdí el equilibrio. Era el movimiento de la pierna lo que me dolía y repercutía en la rodilla. Tenía sensaciones que me preocupaban dadas las pasadas lesiones que he sufrido", aseguró para detallar el momento al que debió reponerse.

"He tenido que tener mucho cuidado. Pero he sido fuerte mentalmente en los juegos siguientes para saber qué tenía que hacer. Finalmente, ese combate mental lo he ganado. La pasión está. Lo que te asusta fuera de la cancha, me ha dado menos miedo dentro", agregó antes de su juego contra Thompson.

Con información de AP