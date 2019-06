Juan Martín Del Potro vs. Karen Khachanov EN VIVO vía ESPN: juegan por octavos de final de Roland Garros

Del Potro vs. Khachanov VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por octavos de final de Roland Garros 2019 en el Court Suzanne Lenglen desde las 7:55 a.m. (horario peruano) y con transmisión de ESPN.

El duelo entre Del Potro y Khachanov será uno de los más atractivos del Abierto de Francia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente ronda de Roland Garros 2019.

Juan Martín del Potro continúa en carrera en el torneo francés y quiere seguir avanzando. Sin embargo, el argentino debe vencer a Karen Khachanov en el encuentro programado para este lunes 3 de junio.

La ‘Torre de Tandil’ consiguió el boleto a esta ronda de la competencia después de dejar en el camino a Jordan Thompson. El australiano fue batido claramente en tres sets corridos y con parciales de 6-4, 6-4 y 6-0.

Después de la victoria, Del Potro reconoció en conferencia de prensa que el próximo rival en Roland Garros será muy complicado, pues conoce a la perfección a Karen Khachanov. El argentino se refirió con estas palabras a su oponente.

Del Potro vs. Khachanov se miden en los octavos de final de Roland Garros. (Foto: Reuters)

"Con Karen he entrenado mucho. Hemos jugado partido también. En polvo de ladrillo tiene mucha resistencia y potencia. Va a ser súper complicado, dependerá mucho de cómo esté yo”, aseguró ‘Delpo’.

Por su lado, Karen Khachanov -undécimo clasificado en el ránking ATP- tampoco tuvo dificultades para derrotar al eslovaco Martin Klizan por 3-0 con parciales de 6-1, 6-4 y 6-3.

El argentino y el ruso tienen un corto historial de enfrentamientos: tres y todos disputados en el año 2018. Juan Martín del Potro ganó todos los partidos frente a Khachanov en los torneos de Auckland, Australia y Pekín.

Del Potro vs. Khachanov: horarios del partido

Perú 7:55 a.m.

Ecuador 7:55 a.m.

Colombia 7:55 a.m.

México 7:55 a.m.

Bolivia 8:55 a.m.

Paraguay 8:55 a.m.

Chile 8:55 a.m.

Venezuela 8:55 a.m.

Argentina 9:55 a.m.

Uruguay 9:55 a.m.

Brasil 9:55 a.m.

España 2:55 p.m.