Juan Martín del Potro vs. Laslo Djere EN VIVO: por la segunda ronda del Masters de Madrid

Juan Martín del Potro vs. Laslo Djere EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2019 (6:30 a.m. vía ESPN). El tenista argentino debuta en el cuadro individual del torneo español.

El argentino Juan Martín del Potro confirmó el martes que participará del cuadro individual en el Abierto de Madrid, donde el miércoles debutará ante el serbio Laslo Djere.

Juan Martín del Potro vs. Laslo Djere: horarios en el mundo del partido

Argentina - 8:30 a.m.

Perú - 6:30 a.m.

México - 6:30 a.m.

Colombia - 6:30 a.m.

Chile - 8:30 a.m.

Uruguay - 8:30 a.m.

Ecuador - 6:30 a.m.

España - 13:30

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 7:30 a.m.

"Después de regresar al circuito en el doble de Madrid, Del Potro decidió que probará su rodilla en el single del miércoles", indicó el comunicado de prensa del número ocho del ránking de la ATP.

Del Potro jugó el lunes junto al japonés Kei Nishikori el encuentro de primera ronda del Masters 1000 de Madrid ante el italiano Fabio Fognini y el sueco Robert Lindstedt, a los que ganaron por 5-7, 6-4 y 10-4. El argentino, que días antes inició los entrenamientos en las pistas de tierra del recinto madrileño, salió satisfecho de la prueba y dio luz verde a la disputa de la competición individual, según confirmaron a EFE miembros del equipo del jugador.

Fue el del lunes el primer partido que disputó Del Potro desde que optó por retirarse de la competición para recuperarse totalmente de la fractura que de rótula de la rodilla derecha en octubre del 2018 durante su participación en el Masters 1000 de Shanghái.

El argentino probó suerte en Delray Beach, donde alcanzó los cuartos de final, superado por el estadounidense Mackenzie McDonald.

Del Potro decidió entonces no volver hasta obtener una recuperación definitiva con un tratamiento conservador para evitar el quirófano.

Meses después, el argentino regresa a la competición para afrontar su novena presencia en el Masters 1000 de Madrid, donde fue semifinalista en el 2012, superado por el checo Tomas Berdych, y el 2009, eliminado por Roger Federer.

Juan Martín del Potro iniciará su recorrido en el torneo de la Caja Mágica ante el serbio Laslo Djere en la segunda ronda. El balcánico, trigésimo segundo jugador del circuito, ganó a su compatriota Dusan Lajovic por 6-4 y 6-4. (Reuters/EFE)