El tenista peruano Juan Pablo Varillas logró vencer al argentino Lautaro Midon y con ello logró pasar a semifinales del Challenger de Buenos Aires.

Con parciales de 6-3, 4-6 y 6-3 Varillas se impuso en un duelo en el que mostró confianza pese a que no fue nada sencillo.

El actual número 253 del ranking mundial, se mete ahora entre los cuatro mejores del torneo y esperará al ganador de encuentro entre el brasileño Pedro Boscardin Dias y el argentino Andrea Collarini.

Ayer, Varillas derrotó al brasileño Pedro Sakamoto quien tras el primer set tuvo que retirarse por aquejar una lesión.

La raqueta peruana forma parte del equipo que disputará los ‘qualifier’s de la Copa Davis frente a Alemania en Düsseldorf, este 06 y 07 de febrero.