Victoria peruana. Juan Pablo Varillas venció 2-0 (6-2 y 6-2) a Arklon Huertas del Pino en la final de tenis masculino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.

De esta manera, 'Juanpi’ se quedó con la medalla de oro en el Club Lawn Tennis; mientras que Arklon obtuvo la plata.

La experiencia y velocidad de Varillas se impuso ante su compatriota, quien no pudo sostener el ritmo.

De esta manera, el Team Perú consiguió el oro en singles masculino y femenino, gracias al triunfo de Lucciana Pérez en su categoría.