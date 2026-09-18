Juan Pablo Varillas (190 ATP) enfrentará a Daniel Vallejo (58 ATP), este viernes 18 de septiembre, en el segundo duelo entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.

¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo?

El partido por los quialifiers por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 está programado para este viernes 18 de septiembre de 2026.

Horarios aproximados en el mundo para ver el partido de Buse:

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 PM

6:00 PM Chile, Bolivia, Venezuela: 7:00 PM

7:00 PM Argentina, Uruguay, Paraguay: 8:00 PM

8:00 PM México: 5:00 PM

5:00 PM España: 01:00 AM

¿Qué canales transmiten el partido Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DSports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable.

¿Dónde ver Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo en televisión y streaming?