Juan Pablo Varillas (190 ATP) enfrentará a Daniel Vallejo (58 ATP), este viernes 18 de septiembre, en el segundo duelo entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.
¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo?
El partido por los quialifiers por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 está programado para este viernes 18 de septiembre de 2026.
Horarios aproximados en el mundo para ver el partido de Buse:
- Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 PM
- Chile, Bolivia, Venezuela: 7:00 PM
- Argentina, Uruguay, Paraguay: 8:00 PM
- México: 5:00 PM
- España: 01:00 AM
¿Qué canales transmiten el partido Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo en vivo?
Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DIRECTV Sports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable.
¿Dónde ver Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo en televisión y streaming?
- DGO: Transmisión oficial en vivo por streaming para toda la región.
- DIRECTV Sports: Señal de cable disponible en los principales operadores.