Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el partido por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. | Foto: AFP
Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el partido por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. | Foto: AFP
/ DANIEL LEAL
Por Redacción EC

(190 ATP) enfrentará a Daniel Vallejo (58 ATP), este viernes 18 de septiembre, en el segundo duelo entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la . En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.

¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo?

El partido por los quialifiers por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 está programado para este viernes 18 de septiembre de 2026.

Horarios aproximados en el mundo para ver el partido de Buse:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 PM
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 7:00 PM
  • Argentina, Uruguay, Paraguay: 8:00 PM
  • México: 5:00 PM
  • España: 01:00 AM

¿Qué canales transmiten el partido Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DIRECTV Sports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable.

¿Dónde ver Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo en televisión y streaming?

  • DGO: Transmisión oficial en vivo por streaming para toda la región.
  • DIRECTV Sports: Señal de cable disponible en los principales operadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.