Juan Pablo Varillas se enfrenta al italiano Francesco Maestrelli este jueves 30 de julio de 2026 por los octavos de final del Challenger 125 de San Marino, torneo que se disputa en Italia sobre superficie de arcilla. Este compromiso es clave para el tenista nacional, quien busca seguir avanzando y meterse entre los ocho mejores del certamen.

¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs. Francesco Maestrelli en Perú?

El partido se disputará a las 11:30 a.m. (horario aproximado), ya que dependerá de la programación oficial del torneo y de los encuentros previos en la jornada.

Se recomienda a los aficionados estar atentos a la actualización del cronograma el mismo día del encuentro para conocer la hora exacta en Perú.

Horarios estimados en otros países:

México: 10:30 a.m. aprox

Colombia / Ecuador: 11:30 a.m. aprox

Bolivia / Venezuela: 12:30 p.m. aprox

Argentina / Chile / Uruguay: 1:30 p.m. aprox

¿Dónde ver EN VIVO Juan Pablo Varillas vs. Francesco Maestrelli?

El partido entre Juan Pablo Varillas vs. Francesco Maestrelli será transmitido EN VIVO por Challenger TV, que cuenta con los derechos del ATP 125 de San Marino en Latinoamérica.

No habrá señal abierta ni televisión por cable en Perú, por lo que esta plataforma será la única opción para seguir el duelo en directo.