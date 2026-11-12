Juan Pablo Varillas vuelve a la acción en casa para enfrentar al argentino Genaro Alberto Olivieri por los octavos de final del Challenger de Lima 2026. El encuentro se disputará este jueves 12 de noviembre en la cancha central del Club Tennis Las Terrazas de Miraflores, donde la raqueta nacional buscará extender su dominio histórico ante el jugador rioplatense y asegurar su pase a los cuartos de final.

¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs. Genaro Olivieri hoy por Challenger de Lima 2026?

El compromiso entre Juan Pablo Varillas y Genaro Olivieri está programado para iniciar no antes de las 6:40 p. m. (hora de Perú), en el turno estelar de la jornada nocturna. A continuación, repasa los horarios internacionales para seguir el partido desde distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 6:40 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 7:40 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:40 p. m.

México (CDMX): 5:40 p. m.

Estados Unidos (Miami / Nueva York): 6:40 p. m.

España: 12:40 a. m. (viernes 13 de noviembre)

¿Qué canales TV transmiten Juan Pablo Varillas vs. Genaro Olivieri por Challenger de Lima 2026?

El partido de octavos de final entre Juan Pablo Varillas y Genaro Olivieri no contará con transmisión por televisión abierta ni señal de cable tradicional en Perú ni en Sudamérica para esta ronda del torneo. La cobertura audiovisual oficial del circuito ATP Challenger se gestiona exclusivamente a través de plataformas digitales.

¿Dónde ver Juan Pablo Varillas vs. Genaro Olivieri por Challenger de Lima 2026?

Podrán seguir la transmisión en vivo y de manera totalmente gratuita a través de ATP Challenger TV, el servicio de streaming oficial del ATP Tour disponible en su página web oficial (atptour.com) sin necesidad de suscripción previa.

Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, estadísticas y el marcador punto por punto en tiempo real mediante portales especializados como Flashscore, Sofascore y la cobertura minuto a minuto de medios deportivos nacionales.