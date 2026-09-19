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Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el partido por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.
Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el partido por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.
Por Adrián Puga

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Juan Pablo Varillas1
Hernando Escurra1

(190 ATP) enfrentará a Hernando Escurra (2151 ATP), este sábado de septiembre, en el duelo entre definitivo Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la . En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.

¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra?

El partido por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 está programado para este sábado 20 de septiembre de 2026.

Horarios aproximados en el mundo para ver el partido de Buse:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:45 PM
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 9:45 PM
  • Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:45 PM
  • México: 7:45 PM
  • España: 3:45 AM

¿Qué canales transmiten el partido Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DSports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable.

¿Dónde ver Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra en televisión y streaming?

  • DGO: Transmisión oficial en vivo por streaming para toda la región.
  • DSports: Señal de cable disponible en los principales operadores.

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