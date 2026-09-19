Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Juan Pablo Varillas 1 Hernando Escurra 1

Juan Pablo Varillas (190 ATP) enfrentará a Hernando Escurra (2151 ATP), este sábado de septiembre, en el duelo entre definitivo Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.

¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra?

El partido por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 está programado para este sábado 20 de septiembre de 2026.

Horarios aproximados en el mundo para ver el partido de Buse:

Perú, Colombia, Ecuador: 8:45 PM

8:45 PM Chile, Bolivia, Venezuela: 9:45 PM

9:45 PM Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:45 PM

10:45 PM México: 7:45 PM

7:45 PM España: 3:45 AM

¿Qué canales transmiten el partido Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DSports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable.

¿Dónde ver Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra en televisión y streaming?