Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
|Jugador
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Juan Pablo Varillas
|1
|Hernando Escurra
|1
Juan Pablo Varillas (190 ATP) enfrentará a Hernando Escurra (2151 ATP), este sábado de septiembre, en el duelo entre definitivo Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.
¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra?
El partido por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 está programado para este sábado 20 de septiembre de 2026.
Horarios aproximados en el mundo para ver el partido de Buse:
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:45 PM
- Chile, Bolivia, Venezuela: 9:45 PM
- Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:45 PM
- México: 7:45 PM
- España: 3:45 AM
¿Qué canales transmiten el partido Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra en vivo?
Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DSports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable.
¿Dónde ver Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra en televisión y streaming?
- DGO: Transmisión oficial en vivo por streaming para toda la región.
- DSports: Señal de cable disponible en los principales operadores.