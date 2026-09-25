Luego de vencer boliviano Murkel Dellien en octavos de final, Juan Pablo Varillas (ATP N° 196) continúa su camino hacia la gran final del Buenos Aires Challenger que se juega hasta el domingo 27.
La raqueta N°3 de Perú enfrentará al uruguayo Joaquin Aguilar (ATP N° 384) – que llega a esta fase tras eliminar al local Francisco Comesaña - este viernes 25, desde las 10 a.m., y DSPORTS transmitirá el partido en exclusiva.
Además, la señal deportiva tendrá en pantalla los tres partidos restantes de cuartos de final singles; semifinales singles y las finales de dobles y singles.
El torneo ATP que se juega en la capital argentina otorga 75 puntos al campeón en la modalidad individual y reparte una bolsa de más de 100 mil dólares en premios.
Dónde ver DSPORTS en Perú
La señal DSPORTS está presente en el servicio de televisión satelital de DIRECTV y también en las plataformas de streaming DGO, Paramount + y DAZN.