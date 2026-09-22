Juan Pablo Varillas enfrentará al boliviano Murkel Dellien este miércoles 23 de septiembre de 2026, por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires, también conocido como Copa Ciudad de Tigre. El partido se disputará en la cancha central del Racket Club de Palermo, en Argentina. Varillas llega al torneo después de una importante actuación con la Selección Peruana de Copa Davis.

Tras ser el héroe del equipo peruano de la Copa Davis -ganó sus dos partidos y cerró la serie a favor ante Paraguay-, Juan Pablo Varillas vuelve al circuito Challenger dispuesto a mostrar su recuperación. El tenista nacional debuta hoy en el Challenger 75 de Buenos Aires, donde también tendrá actividad Gonzalo Bueno.

‘Juanpi’, quien viene de disputar la final del Challenger de Como y llegar a cuartos de final en Génova, enfrenta al local Tomas Farjat. Gonzalo Bueno, quien no jugó la Davis por una molestia en la espalda, también forma parte del cuadro y enfrenta al uruguayo Franco Roncadelli alrededor de las 10 de la mañana.

¿A qué hora juegan Varillas vs. Dellien?

El partido entre Juan Pablo Varillas y Murkel Dellien está programado para este miércoles 23 de septiembre y comenzará no antes de las 10:00 a. m. (hora peruana).

En Argentina, el encuentro está previsto para comenzar no antes de las 12:00 p. m. La hora exacta puede variar dependiendo de la duración de los partidos anteriores en la programación de la cancha 7.

¿Dónde ver Varillas vs. Dellien en vivo?

El duelo de Juan Pablo Varillas vs. Murkel Dellien por el Challenger de Buenos Aires podrá seguirse en directo a través de ATP Challenger TV, plataforma oficial que ofrece la transmisión de los partidos del circuito Challenger.

También se podrá conocer el resultado y las principales incidencias del encuentro mediante el seguimiento en vivo de los marcadores del torneo.

¿Cómo llegan Juan Pablo Varillas y Murkel Dellien?

Juan Pablo Varillas derrotó 2-1 a Tomás Farjat por la primera ronda del Challenger de Buenos Aires, en un exigente debut que se extendió por tres sets.

El argentino dio la sorpresa al llevarse la primera manga por 3-6, quebrando el saque del peruano. Sin embargo, Varillas reaccionó con autoridad en el segundo parcial para imponerse por 6-2. El set definitivo la experiencia de la primera raqueta peruana pesó más para sellar el triunfo por 7-6(2).

Actualmente, el peruano ocupa el puesto 196 del ranking ATP y parte como favorito ante Farjat por su posición en la clasificación mundial y su experiencia en el circuito profesional.

Por su parte, Murkel Dellien ubicado en el puesto 423 del ranking ATP, su boleto al cuadro principal después de vencer a su compatriota Bruno Fernández. Para llegar a los octavos de final se impuso ante el argentino Hernán Casanova.

Varillas vs. Dellien: historial entre ambos

Juan Pablo Varillas y Murkel Dellien ya se enfrentaron anteriormente en el circuito profesional: un total de 4 veces. El historial favorece al tenista peruano por 3 a 1.

El los duelos más recientes, ambos tenistas se encuentran empatados. Durante el Challenger de Guayaquil en el 2025, ‘Juanpi’ se impuso por 2 a 0 (6-0, 7-5). Y en el 2024, en el Challenger de Lima, el tenista boliviano se llevó la victoria por 2-0 (6-4, 6-4).