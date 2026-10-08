Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno vuelven al Challenger de Guayaquil: cuándo se juega y cómo llegan.
Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno vuelven al Challenger de Guayaquil: cuándo se juega y cómo llegan.
Por Redacción EC

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno volverán a competir en el Challenger de Guayaquil, torneo que ya tiene definida su nómina para el cuadro principal. La competencia ecuatoriana se desarrollará del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2026 y tendrá como escenario las canchas de arcilla del Guayaquil Tenis Club.

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