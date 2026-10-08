Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno vuelven al Challenger de Guayaquil: cuándo se juega y cómo llegan.

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno volverán a competir en el Challenger de Guayaquil, torneo que ya tiene definida su nómina para el cuadro principal. La competencia ecuatoriana se desarrollará del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2026 y tendrá como escenario las canchas de arcilla del Guayaquil Tenis Club.

La participación de ambos peruanos genera expectativa por lo ocurrido en la edición de 2025. Varillas fue uno de los grandes protagonistas del torneo y alcanzó la final, donde cayó ante el paraguayo Daniel Vallejo sobre polvo de ladrillo.

Para Gonzalo Bueno, en cambio, aquella edición terminó antes de lo esperado. El tenista trujillano llegó como quinto sembrado del cuadro principal y avanzó inicialmente, pero quedó eliminado en la segunda ronda tras perder frente al argentino Luciano Ambrogi por 6-2 y 6-1.

Ahora, Varillas afrontará el torneo con el desafío adicional de defender los puntos obtenidos por su actuación en la final del año pasado. El peruano viene de caer en la primera ronda del Challenger de Antofagasta ante Felipe Meligeni Alves, por lo que buscará recuperar sensaciones en la gira sobre arcilla.

Bueno, por su parte, regresará a la competencia oficial después de un periodo enfocado en su preparación física. El trujillano había abandonado la Copa Ciudad de Tigre a finales de septiembre y tendrá en Guayaquil una nueva oportunidad para retomar ritmo competitivo y avanzar en el circuito Challenger.

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