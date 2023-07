Juan Pablo Varillas ha demostrado que en los torneos más importantes del circuito demuestra todo su potencial. Algo dentro de él se enciende y su juego se maximiza. El último Roland Garros fue la mejor evidencia. Llegó a octavos de final, perdió contra Djokovic, pero en el camino dejó a rivales durísimos, como la estrella del tenis chino, Jerry Shang, el español Roberto Bautista Agut y el polaco Hubert Hurkacz. A los tres les ganó en cinco sets. A inicios del Australian Open, también, en cinco sets, perdió ante el alemán Alexander Zverev, en uno de sus mejores partidos de la temporada, según su propio entrenador, el argentino Diego Junqueira. No fue en arcilla, fue en pista rápida. Juan Pablo poco a poco se está convirtiendo en un jugador de todas las superficies, fundamental para cualquier que aspira a mantenerse como Top 50 ATP.

Ahora llega la oportunidad de jugar su tercer Grand Slam del año, en Londres, el mítico Wimbledon lo recibe por primera vez en el Main Draw y el rival que le toca este lunes a las 5 a.m. es otro rival de peso, el italiano Lorenzo Musetti (15 ATP), un jugador al que ya le ganó este año por 6/4 y 6/4 en los cuartos de final del Open de Argentina, en su segunda mejor actuación de la temporada. La confianza de haberlo derrotado juega a favor de Juanpi y los dos tenistas afrontarán una superficie difícil y diferente a todas, como el césped de Wimbledon. “La pelota se desliza rápidamente” , me comentó Miguel Maurtua hace poco, uno de los entrenadores que mejor analiza el tenis en el Perú.

Juan Pablo Varillas ha planteado una estrategia distinta a la de Lorenzo Musetti de cara su debut en Londres. Mientras que el peruano decidió no anotarse en ningún ATP de hierba previo al Grand Slam y prepararse en Buenos Aires, en las canchas de césped del Hurlingham Club y llegar sin competencia a su debut, Musetti, por su parte, sí ha jugado dos importantes torneos en Europa las semanas previas, el ATP 250 de Stuttgart y ATP 500 de Queens en Londres, en ambas competencias alcanzó cuartos de final, demostrando que está en ritmo. ¿Qué es mejor? Definitivamente llegar acostumbrado al pasto con partidos encima podría desequilibrar la balanza. Pero, por su parte, Juanpi llega bien entrenado en hierba y con la confianza intacta después de su brillante actuación en París.

Juan Pablo ha mejorado notablemente este año en su variedad de golpes. Ahora juega más cerca a la red y ha afinado su volea, su revés a dos manos cruzado está entre los mejores del ATP Tour y su saque tiene la capacidad de darle puntos clave, incluso metiendo aces. Es un jugador mucho más completo, pero con la dosis de temperamento necesaria para asumir los momentos más difíciles de los partidos y no dar nunca por perdido un match, lo que lo hace peligroso para cualquier rival. Jugar Wimbledon significa un nuevo paso en su palmarés, será su tercer Grand Slam consecutivo en el año y es seguro, que por su posición en el ranking (60 ATP), también jugará el US Open a finales de agosto. Con lo que completaría los cuatro Majors del año. Pero como también dijo su entrenador, Diego Junqueira: “Juan Pablo ya no viene únicamente a jugar, viene a ganar” . Ahí está la gran diferencia.