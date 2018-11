Kevin Anderson vs. Kei Nishikori EN VIVO vía ESPN: juegan por el Torneo de Maestros 2018 | EN DIRECTO Kevin Anderson vs. Kei Nishikori (martes 9:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN) juegan en Londres por el Torneo de Maestros 2018

Kei Nishikori, tras vencer a Federer, enfrentará ahora al sudafricano Kevin Anderson. | Foto: AFP