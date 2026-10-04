“Es el cambio más estúpido que he visto”: la furia de Djokovic tras un fallo que favoreció a Zverev. (Foto: AFP)
“Es el cambio más estúpido que he visto”: la furia de Djokovic tras un fallo que favoreció a Zverev. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Novak Djokovic protagonizó uno de los momentos más polémicos durante su partido contra Alexander Zverev en cuartos de final del ATP 500 de Pekín. El serbio reaccionó con evidente molestia luego de que el juez de silla decidiera repetir un punto tras considerar que un panel de luces LED había interferido en una jugada del alemán.

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