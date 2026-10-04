Novak Djokovic protagonizó uno de los momentos más polémicos durante su partido contra Alexander Zverev en cuartos de final del ATP 500 de Pekín. El serbio reaccionó con evidente molestia luego de que el juez de silla decidiera repetir un punto tras considerar que un panel de luces LED había interferido en una jugada del alemán.

La polémica se produjo cuando Zverev falló un golpe durante un peloteo y detuvo la acción para explicarle al árbitro que el cartel luminoso había provocado su error. La autoridad aceptó el argumento y determinó la repetición por obstrucción, una decisión que generó la inmediata protesta de Djokovic.

“Es uno de los cambios más estúpidos que he visto en mi vida”, reclamó el exnúmero uno del mundo frente al juez de silla. El serbio también cuestionó la lógica de la decisión y reiteró su desacuerdo al considerar que el nuevo reglamento no tenía sentido en una situación como esa.

Más allá del incidente, Djokovic consiguió darle vuelta al encuentro después de perder el primer set. El tenista de 39 años terminó imponiéndose por 4-6, 6-4 y 6-4 para meterse en las semifinales del torneo y mantener su impresionante racha en Pekín, donde alcanzó 32 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

En la siguiente ronda, Djokovic se enfrentará a Daniil Medvedev, quien superó a Francisco Cerúndolo. Mientras tanto, Zverev dejó escapar una oportunidad para acercarse a Jannik Sinner en la lucha por el número uno del ranking, aunque tendrá otra opción en el Masters 1000 de Shanghái, certamen que el italiano confirmó que no disputará.

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