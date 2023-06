¿Pueden ser las mejores semanas del tenis peruano de los últimos cinco años? Sí, por lejos. Juan Pablo alcanzó la cuarta ronda de Roland Garros -y jugó contra Novak Djokovic, según confesión, “en su mejor partido del torneo”- y este viernes frío, Lucciana Pérez Alarcón, la joven tenista de 18 años cuya primera aparición en medios se dio aquí, en DT, hace un par de meses -ver nota aquí- acaba de cumplir un sueño máximo: venció a la rusa Anastasiia Gureva, volvió a sacar adelante un partido complicado y remontó para imponerse en dos sets corridos por 7-6 (2) y 7-5. La joven se convirtió en la primera tenista peruana en llegar a la final del Abierto de París en juniors, además, superó lo conseguido por Laura Arraya en 1981 cuando alcanzó las semifinales. Ahora, buscará emular a Jaime Yzaga, quien salió campeón en singles juniors de Roland Garros en 1985.

Valió la pena despertar de madrugada y entrenarse hasta muy tarde en el Regatas, Lucciana, que enfrentará en la final a Alina Korneeva, actual número 1 del ránking de la división y puesto 331 a nivel WTA.

Sobre la gran noticia deportiva del día y sobre lo que viene, consultamos a periodistas y entendidos del tenis para tratar de mirar lo que se viene para la joven peruana, nieta del ex árbitro internacional Edison Pérez.

1. ¿Cómo definir este momento inédito en el tenis nacional: Lucciana Pérez es la primera mujer peruana en jugar una final de Roland Garros Jr?

2. ¿Que viene ahora para su carrera? ¿Qué debe hacer? ¿Dónde competir?

Margarita Rivera -portal elpoli.pe-

1. Este es un momento histórico, sin duda, porque pone a una peruana en el ojo del tenis mundial. Desde Laura Arraya y Pilar Vásquez no habíamos tenido triunfos de esta magnitud en el tenis femenino peruano y, de hecho, nunca llegamos a esta instancia en damas, así que hay que entender la tremenda relevancia que tiene.

2. Esto no debe ser un hecho aislado. No es fácil hacer tenis profesional en el Perú. Si queremos seguir viéndola crecer y llegar a los mismos niveles no solo a nivel de juniors, toca brindarle las condiciones de juego. Debe seguir compitiendo en torneos WTA, los grandes, y con mucha continuidad, solo así mantendrá ritmo competitivo y sumará los puntos necesarios para mantenerse en el circuito y subir en el ranking. La pelota no está solo en su cancha, sino de las autoridades y, sobre todo, empresa privada, para auspiciar su carrera y permitirle y permitirnos disfrutar de una peruana en las máximas instancias del tenis profesional

Carlos Naka -promotor de tenis amateur-

1. Sí. Hasta donde yo sé sí: Jaime fue campeón junior en RG en la década de los 80s. Lo de ella es histórico.

2. Yo creo que la etapa de junior la va a continuar y con muy buenos resultados y en los mejores torneos, quizás pueda llegar a ser Nro. 1 en el ranking junior mundial -hoy es sexta-, pero la historia en la etapa profesional es otra, físicamente tiene que trabajar mucho… Talento le sobra… Si decide seguir con su carrera, el siguiente paso es ir a Argentina a seguir preparándose.

Mafe Lovatón -periodista de DT-

1. Pienso que, entre los triunfos de Lucciana Pérez y Juan Pablo Varillas, el tenis peruano vive su mejor momento de la última década. Esta nueva generación de tenistas liderada por un gran Varillas vuelve a poner a nuestro país dentro de la élite del tenis no solo sudamericano sino a nivel mundial. Hoy a nivel internacional se habla de nuestros tenistas y eso dice mucho del excelente desempeño que están teniendo en sus circuitos.

2. Lucciana ahora debe seguir con el equipo que la viene entrenando y preparando porque sin duda eso la ha llevado hasta aquí. Sería ideal que continúe con este grupo toda su carrera. A esto se le debe sumar el que pueda competir en circuitos internacionales, cosa que viene haciendo, y por qué no pensar que podría participar en campamentos de preparación con otros tenistas para poder foguearse con atletas del extranjero. Es importante que a su corta edad se prepare física y mentalmente para la presión que significa ser deportista profesional.

Américo Tupi Venero - Extenista

1. Te soy sincero los que estamos en el comando técnico de regatas sabíamos que Lulú estaba en condiciones de tener un resultado como este. A veces se da y a veces no se da. Pero él potencial lo tiene.

2. Ahora terminado RG , el plan es que compita en un WTA en paris y después se va preparar en cancha de grass para entrenar para Winblendon.

Jorge Salinas - Director de Tenis al Máximo

1.‘Lulu’ (como le decimos de cariño) efectivamente es la primera mujer peruana en alcanzar la final del Roland Garros Junior. Hace 42 años Laura Arraya poseía el récord de haber llegado a semifinales. Y para el ámbito sudamericano Pérez intentará igual el logro conseguido por la argentina Patricia Tarabini que lo obtuvo en 1986.

2. ‘Lu’, luego del Roland Garros continuará en Europa con una gira entre torneos profesionales y la preparación previa a Wimbledon Junior. De allí enrumbará a los Estados Unidos para iniciar sus estudios universitarios. Además, debe seguir con el plan de su equipo técnico liderado por Tupi Venero. Vale reclacar que el entrenador que está con la gira por el viejo continente es Sergio Monges, del staff del Club de Regatas Lima. Ahora, definirá los siguientes torneos luego de finalizada su estada en suelo parisino.

Luis Carrillo Pinto - Periodista

1. Lo que ha logrado Luciana Pérez al llegar a la final es realmente histórico, ya que es la primera tenista peruano en lograr ese magnifico logró ¿Qué significa para ella? Significa que va a ascender en el ranking de la ITF, ya que está ubicada en el octavo puesto y puede disputar torneos WTA, que quiere decir que puede ingresar al circuito, obviamente disputar torneos de menor dimensión, pero poco a poco irá ascendiendo en el ranking y no queda la menor duda que en los próximos dos años, la veremos jugar los próximos torneos del mundo. Sobre todo que llegue a la final es la confirmación de que tenemos una tenista mujer con la capacidad de poder llegar a las máximas competencias femeninas a nivel mundial que son la WTA, esto es lo más importante, ya que ha demostrado que tiene la capacidad para ser profesional.

2. Ahora podrá jugar estos WTA 125, que son una serie de torneos internacionales y que tienen un segundo rango antes de llegar a la WTA. Pero ya le da la oportunidad de ir a la WTA y creo que Luciana Pérez ha demostrado toda la capacidad para realmente decidir dedicarse al tenis profesional, puesto que otras prefieren ir a estudiar a una universidad, asegurar su carrera en Estados Unidos y digo que ella va a tener una oportunidad en el tenis profesional. No va a ser fácil, imagínense a Juan Pablo Varillas cuando tenía 19 o 20 años y tiene que seguir en esta carrera, sin embargo, tú la ves en la cancha y este es su sueño. El siguiente paso ya es convertirse en profesional.