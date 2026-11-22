Lucciana Pérez volvió a celebrar en el circuito profesional. La peruana se consagró campeona del W35 de Sao Paulo tras imponerse por 6-3 y 6-0 a la mexicana Ana Sofía Sánchez, actual número 348 del ranking WTA. El encuentro se resolvió en dos sets y le permitió a la deportista nacional alcanzar su primer título del año.
Ubicada en el puesto 337 del escalafón mundial, Pérez mostró un rendimiento de menos a más y terminó dominando el partido. La tenista nacional consiguió cerrar la final con un contundente 6-0 en el segundo parcial, resultado que reflejó su superioridad en el tramo decisivo del encuentro.
Este campeonato representa el sexto título profesional de Lucciana y le permite mantener una racha de tres temporadas consecutivas con al menos una consagración. Su logro tiene un valor especial porque no disputa calendarios completos debido a sus compromisos universitarios.
Con este resultado, la peruana suma 35 puntos para el ranking WTA y también defiende parte de las unidades que tenía acumuladas. Aunque su puntaje no cambiará en la clasificación de este lunes, el próximo 30 de noviembre incorporará ocho puntos, según la actualización prevista para esa fecha.
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