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El histórico tenista peruano conversó sobre la preparación de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno para disputar el Roland Garros 2026.
El histórico tenista peruano conversó sobre la preparación de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno para disputar el Roland Garros 2026.
Por Redacción EC

El tenis peruano vive uno de sus mejores momentos en décadas. Luis Horna, artífice de la última gran cumbre, estuvo presente en ‘Juego en Corto’ y conversó sobre la actualidad del deporte en el país y la preparación de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno para disputar el Roland Garros 2026.

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