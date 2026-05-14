El tenis peruano vive uno de sus mejores momentos en décadas. Luis Horna, artífice de la última gran cumbre, estuvo presente en ‘Juego en Corto’ y conversó sobre la actualidad del deporte en el país y la preparación de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno para disputar el Roland Garros 2026.

Buse y Bueno clasificaron al Grand Slam y buscarán dejar bien el alto el nombre del Perú. Aún con 21 años, ambos tienen mucho por demostrar en el circuito internacional.

“Estamos en una etapa en la que hoy por hoy estamos probablemente en el mejor momento tenístico que hemos tenido hace muchísimos años”, mencionó Horna.

Asimismo, ‘Lucho’ le dejó un mensaje a la hinchada peruana, en donde pidió paciencia y confianza para los deportistas.

“Le pido a la gente que tenga paciencia porque este circuito es muy complicado. La ilusión es gigantesca, pero hay que entender que los procesos son largos y apoyar a estos chicos”, expresó.