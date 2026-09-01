¡Mal clima! Las intensas lluvias que se registran en Nueva York (Estados Unidos) han obligado a la organización del US Open 2026 a modificar la programación. El duelo entre Ignacio Buse y Marcos Giron fue uno de los afectados y tuvo que ser suspendido.

El tenista peruano debutaba en el US Open en el cuadro principal frente al estadounidense Giron; no obstante, las precipitaciones iniciaron a primeras horas de la jornada e hicieron imposible el estreno de ‘Nacho’.

Buse llega en el mejor momento de su carrera profesional tras consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem el pasado fin de semana, lo que le permitió ingresar al selecto grupo de los sembrados del torneo (puesto 32) debido a las bajas de último minuto.

La organización reprogramó el duelo para el miércoles 2 de septiembre, e iniciará no antes de las 11:30 a.m. (horario peruano) en la Cancha 6 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.