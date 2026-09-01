El duelo entre Ignacio Buse y Marcos Giron por la primera ronda del US Open 2026 estaba pactado para este martes 1 de septiembre.
El duelo entre Ignacio Buse y Marcos Giron por la primera ronda del US Open 2026 estaba pactado para este martes 1 de septiembre.
Por Redacción EC

¡Mal clima! Las intensas lluvias que se registran en Nueva York (Estados Unidos) han obligado a la organización del US Open 2026 a modificar la programación. El duelo entre Ignacio Buse y Marcos Giron fue uno de los afectados y tuvo que ser suspendido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.