¿Cómo se mantiene vigente Roger Federer a sus 37 años?

¿Qué hace para mantenerse vigente a los 37 años? ¿Cómo logra mantener su dominio deportivo? Para hacerlo hay que comer bien. Entonces, ¿cuál es su dieta?", se preguntaron en el sitio Business Insider. Y dan detalles de todas las comidas de sus comidas, desde el desayuno antes de un partido hasta sus permitidos. Es "La dieta Roger Federer". O, a tono con los datos que repasan, es la anti-dieta. Para elaborar todo el menú del tenista recopilaron información de diferentes fuentes. Entrevistas, imágenes, posteos en sus redes sociales. Citan a BBC, The Guardian e International Businnes Times, entre otros medios.

En julio de 2017, Toni Nadal se refirió a la anti-dieta de Federer. Lo hizo en su columna en el diario El País: "Contrariamente a lo que yo había deducido, Roger no es un jugador muy disciplinado o muy metódico. Por lo visto no cuida una barbaridad su alimentación ni sus rutinas de descanso.

Mantiene el nivel: Federer va en busca de su 21° título de 'Grand Slam' en el Roland Garros. (Foto: AFP)

Desayuno. Federer prefiere los waffles. Los come con frutas frescas y mermelada de frambuesa. Y acompaña el desayuno con jugos exprimidos, café y unas gotas de vinagre. En 2015, The Guardian definió esta rutina matutina de Federer como "el desayuno de los campeones".

El plato antes de los partidos. Antes de jugar, Federer come el tradicional plato de pastas. "Dos horas antes de cada partido como pasta con una salsa liviana. Lo hice durante 20 años", confesó el suizo en febrero del año pasado.

Federer come plátano durante partido. (Foto: AFP)

Alimentación durante los partidos. Suele apostar por lo clásico: barras, bananas y bebidas isotónicas.

Afuera de los courts. "Soy un amante de los restaurantes italianos, japoneses e indios", declaró. Pero todo indica que su permitido es el postre. "Es parte de mi dieta. Me gustan los dulces y no me siento mal por eso. Puedo hacerlo y jugar al tenis", añadió. El helado de chocolate y las golosinas aparecen como los dulces preferidos.

Comida suiza. Roger no le escapa al queso: la fondue y el raclette (se derrite y se raspa en un plato) están entre sus platos preferidos.

Bebidas. Federer comentó que suele tomar alcohol después de grandes éxitos. Eso sí, muchas veces no se frena en la primera copa: confesó que sufrió una fuerte resaca cuando mezcló bebidas hasta las 5 de la mañana, tras ganar Wimbledon en 2017. "Mi cabeza está sonando, no sé qué hice ayer", le contó a los medios el día después de la cena de los campeones.



LA NACIÓN