La rusa Mirra Andreeva escribió una nueva página en la historia del tenis al conquistar su primer título de Grand Slam con apenas 19 años y 39 días. La joven tenista se convirtió en la campeona más joven en Roland Garros desde Monica Seles, quien logró la hazaña en 1990.

El título termina de confirmar el enorme crecimiento de Andreeva, considerada una de las mayores promesas del tenis mundial. La siberiana ya había sorprendido al alcanzar las semifinales en París durante 2024 y este año dio otro salto importante al conquistar los torneos WTA 1000 de Dubái e Indian Wells.

La final tuvo también un componente emotivo por la campaña de la polaca Maja Chwalinska, quien llegó al cuadro principal desde la clasificación previa y terminó firmando una actuación histórica. La europea de 24 años se convirtió en la jugadora de menor ranking en alcanzar una final de Roland Garros desde la creación del ranking WTA en 1975.

En la pista Philippe Chatrier, bajo la mirada del actor Brad Pitt y miles de espectadores, Chwalinska intentó competir de igual a igual en el inicio del partido. Su variedad de golpes le permitió sostener el ritmo hasta el 3-3 del primer set, momento en que Andreeva empezó a marcar diferencias.

La rusa se quedó con la primera manga por 6-3 en apenas 42 minutos y luego dominó claramente el segundo parcial. Con un tenis agresivo y mucha soltura, Andreeva llegó a colocarse 5-0 arriba antes de cerrar el encuentro por 6-2 tras una hora y 22 minutos de juego.

Con este triunfo, Mirra Andreeva confirma que ya no es solamente una promesa del circuito, sino una realidad instalada entre las grandes figuras del tenis femenino. París fue el escenario donde la joven rusa dio el golpe definitivo y empezó oficialmente su propia era.

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