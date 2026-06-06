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Mirra Andreeva hace historia y conquista Roland Garros 2026 con solo 19 años. (Foto: AFP)
Mirra Andreeva hace historia y conquista Roland Garros 2026 con solo 19 años. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La rusa Mirra Andreeva escribió una nueva página en la historia del tenis al conquistar su primer título de Grand Slam con apenas 19 años y 39 días. La joven tenista se convirtió en la campeona más joven en Roland Garros desde Monica Seles, quien logró la hazaña en 1990.

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