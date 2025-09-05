Ignacio Buse pasa por el mejor momento de su carrera y va por su segundo título profesional. Este viernes venció en peleado partido al español Daniel Mérida en el Challenger de Sevilla.
LEE TAMBIÉN: ¡Gigante! Diego Elías clasificó a las semifinales del London Squash Classic 2025
La primera raqueta nacional se impuso, tras caer en el primer set, en un duro ‘tie break’, que fue favorable para el tenista local.
Sin embargo, ‘Nacho’ mostró mucha jerarquía para quedarse con el partido con parciales de 6-7, 6-2 y 6-3.
MIRA: Jean Ferrari confirma nuevo amistoso en Concepción ante Chile para fecha FIFA de octubre
Buse ya ganó un torneo Challenger en Heilbronn, Alemania, el pasado mes de junio, tras vencer al neerlandés Guy Den Ouden por 7-5 y 7-5.
Una vez culminado el campeonato, llegará a Perú para la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Portugal, que se jugará desde el 12 de setiembre.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC