Nadal vs. Thiem: gran final de Roland Garros 2018 | día, hora y canal

El número 1 del mundo, el español Rafa Nadal, se clasificó a su undécima final de Roland Garros tras derrotar este viernes al argentino Juan Martín Del Potro (6º) por 6-4, 6-1, 6-2 en poco más de dos horas de partido.

Nadal, ganador en 10 ocasiones del Grand Slam parisino, disputará la final ante el austríaco Dominic Thiem (8º), quien había eliminado horas antes en semifinales al italiano Marco Cecchinato (72º).

¿Cuándo se jugará la final Nadal vs. Thiem? El partido está programado para este domingo por la mañana (7:30 a.m. hora peruana / 2:30 p.m. hora de España / 9:30 a.m. hora de Argentina) y será transmitido EN VIVO ONLINE por ESPN.

La resistencia de la 'Torre de Tandil' duró hasta que se desató el ciclón Nadal, tocado en su orgullo por un juego en blanco a favor de Del Potro que supuso el 4-4 en el primer set. Desde entonces, el mallorquín se apuntó 14 juegos (7 consecutivos), por sólo tres del argentino.

Nadal, que opta a su 17º título de Grand Slam, logró su victoria 85 sobre la tierra batida de París, en la que sólo hincó la rodilla en dos ocasiones a lo largo de su carrera.

Para el tenista de Manacor será además la 24ª final de Grand Slam.

Dominic Thiem no se lo pondrá fácil, ya que el austríaco es el único jugador en haberle ganado sobre tierra batida en 2017 y 2018.

"Es un gran jugador, que me ganó este año en Madrid (Masters 1000), sé que deberé dar lo mejor de mí mismo", apuntó Nadal a pie de la pista Philippe-Chatrier, a la que regresará el domingo.

'Delpo', por su parte, deberá seguir esperando para acceder a su segunda final de un Grand Slam, después de la ganada en el Abierto de Estados Unidos en 2009.