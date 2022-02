Tras el escándalo en Australia, a Novak Djokovic le cerraron las puertas de Francia (Roland Garros), Reino Unido (Wimbledon), Estados Unidos (US Open) y otros países por no estar vacunado contra el coronavirus. No obstante, el serbio sí fue recibido en otros lados como en Emiratos Árabes Unidos, donde debutará en esta temporada durante el desarrollo del ATP 500 de Dubái. También están dispuesto a recibirle en Italia, con miras al Masters 1000 de Roma.

“Para él, como para todas las personas en suelo italiano, son válidas las normas vigentes en nuestro país. No se requiere la pauta completa de vacunación para jugar al aire libre en un deporte individual sin contacto”, expresó Valentina Vezzali, subsecretaria nacional de Deportes, a los medios de comunicación.

No obstante, las palabras de Vezzali provocaron la reacción de Andrea Costa, representante del departamento de Salud. La funcionaria expresó una postura contraria al ingreso del número uno del ranking ATP al país. “No me convencen las razones con las que Vezzali argumentó que Djokovic podrá participar en el Masters 1000 de Roma”, sostuvo.

“Las normas deben respetarse por todos mientras estén vigentes. Aquellos que tienen muchos seguidores, pueden ayudarnos a ello y tienen aún más razones para dar un buen ejemplo. Así que estoy en contra de la presencia de Djokovic en Roma”, sentenció Costa con relación a la participación de ‘Nole’ del 2 al 15 de mayo.

Pese a la opinión de su colega, Vezzali defendió su idea. “Si viniera a jugar a Italia, al no tener la pauta, no podría dormir en el hotel, no podría ir a los restaurantes ni utilizar el transporte público. Tampoco utilizar las duchas o los vestuarios. Si pudiera encontrar la manera e ir y alquilar una casa, su propio vehículo, ir a jugar vestido directamente, podría hacerlo, pero espero que de aquí a mayo la situación sea diferente”, explicó en un evento por los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán-Cortina 2026.

Primer partido del 2022

Djokovic retorna a las pistas este lunes 21 de febrero en el ATP 500 de Dubái. Tras el sorteo de la organización, el serbio quedó emparejado contra Lorenzo Musetti. Será la segunda vez entre el 20 veces ganador de torneo de Grand Slam ante el italiano de 19 años. La primera vez entre ambos fue para ‘Nole’, quien remontó dos sets en Roland Garros del 2021.

Si el serbio supera al primer rival, por la clasificación, podría chocar en octavos de final ante el ruso Khachanov, en cuartos frente al español Roberto Bautista, en semifinales al canadiense Félix Auger-Aliassime y en una posible final al ruso Andrey Rublev.