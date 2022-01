Nick Kyrgios, quien ha tenido cruces calientes con Novak Djokovic en el último tiempo, se pronunció sobre el tema más comentado en el mundo del deporte esta semana. En Australia cancelaron la visa del serbio por no vacunarse contra el coronavirus y fue llevado a un hotel en Melbourne hasta que su caso sea resuelto por las autoridades locales.

El tenista nacido en Australia, donde se desarrolló todo este asunto, evitó agregar más leña al fuego. De hecho, el deportista de 26 años se centró en ‘Nole’ y cómo está manejando toda esta circunstancia. En tal sentido, el oceánico manifestó que el contexto adverso hará más peligroso al número uno del mundo, si, finalmente, le permiten estar en la competición.

“Si finalmente se le permite jugar el torneo, no quiero que sufra ninguna exclusión. Estoy seguro de que saldrá muy enfadado, querrá hacerlo bien. No creo que tenga problemas en prepararse, todo esto es combustible para él, ya sabemos lo buen competidor que es”, expresó el oriundo en Canberra.

En la misma línea, Kyrgios dijo que no le gustaría cruzarse con Djokovic. “No te conviertes en un gran campeón si no superas adversidades así, ya superó otros desafíos en el pasado, así que estar unos días en un hotel no será diferente. Lo que tengo claro es que, si al final juega el Open de Australia, no me gustaría enfrentarme a él”, agregó.

En otro momento, Kyrgios indicó que no está de acuerdo con el manejo que le dio la prensa al ‘casa Djokovic’. “Creo que los medios de comunicación no han hecho bien su trabajo, se ha hablado demasiado del tema, así que lo mejor es que se solucione cuanto antes. El deporte le necesita, es así de simple”, expresó.

“Hablamos de uno de los deportistas más influyentes de todos los tiempos. Así que si finalmente se le permite jugar será una buena noticia para que el Open de Australia tenga una mayor atención, más visibilidad. Lo siento por él, ojalá termine pronto esta historia”, sostuvo el ganador de seis títulos en el circuito (tres ATP 500 y tres ATP 250).

Antes de las declaraciones que ofreció a la prensa, Kyrgios también envió un mensaje mediante Twitter para respaldar a Djokovic: “Por supuesto que creo que hay que tomar medidas contra la COVID, me vacuné por el bien de otros y por la salud de mi madre, pero como están manejando la situación con Novak está muy mal. Los memes, titulares. Es uno de nuestros grandes campeones, pero al fin y al cabo es un ser humano. Hazlo mejor”, indicó.