La edición 2022 del Australian Open estuvo inmersa en la polémica desde antes del inicio de la competencia. Novak Djokovic, número uno del mundo y máximo ganador de este certamen, fue deportado y no pudo participar por su postura en contra de las vacunas de prevención a la COVID-19, aunque igual estuvo al pendiente de la actividad de sus colegas.

En una reciente entrevista para la BBC, el tenista serbio reveló que siguió el campeonato y relató la reacción de su familia en la final. “Mi esposa estaba animando a Daniil Medvédev, mientras que mi hijo alentaba a Rafael Nadal, incluso saltaba y celebraba cada punto”, fueron las primeras palabras que expresó ‘Nole’ en la conversación.

“Para mí, fue muy difícil poder ver el partido. Tuve una posición muy neutral y no animé a nadie, porque la verdad es que tenía muchas ganas de estar allí. Al margen de ello, me divirtieron las circunstancias”, agregó Novak Djokovic.

Finalmente, el destacado deportista serbio confesó que su hijo anhela tener un recuerdo de Rafael Nadal. “Stefan me preguntó sobre cuándo será el próximo torneo en el que me enfrentaría a ‘Rafa’. ‘Me encantaría tomarme una foto con él’, me dijo”, sentenció ‘Nole’ sobre su anécdota.

Nadal superó a Djokovic en Grand Slam

La esposa de Novak Djokovic esperaba el triunfo de Daniil Medvédev en la final del Australian Open, dado que así el récord en Grand Slam permanecería igualado entre el serbio, Roger Federer y Rafael Nadal (20 títulos para cada uno). El deseo parecía cumplirse, pero el español remontó un 2-0 en contra en Melbourne y se hizo con el récord absoluto.

Actualmente, el ‘Matador’ suma 21 trofeos y es el máximo ganador de la categoría masculina del circuito internacional de tenis. ‘Nole’ por ahora no tendrá opciones de alcanzar o superar la marca histórica, puesto que ha decidido no vacunarse contra el coronavirus y estará al margen de la competencia.